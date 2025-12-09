Vlahovic alla Continassa alla vigilia di Juve Pafos! Il serbo ha assistito all’intera seduta segnale di grande vicinanza prima della Champions Il retroscena

di Marco Baridon Vlahovic ha assistito all’allenamento da bordo campo: segnale di grande appartenenza, il serbo vicino alla squadra prima della Champions League. (l’inviato alla Continassa) – La vigilia di Champions League alla Continassa si è arricchita di un momento toccante e significativo che va oltre gli aspetti tattici o tecnici della preparazione alla sfida contro il Pafos. Mentre Luciano Spalletti dirigeva l’allenamento di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione (con l’undici titolare provato senza pettorina), a bordo campo è spuntata una figura familiare e fondamentale per lo spogliatoio bianconero: Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

