Vlahovic alla Continassa alla vigilia di Juve Pafos! Il serbo ha assistito all’intera seduta segnale di grande vicinanza prima della Champions Il retroscena

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Vlahovic ha assistito all’allenamento da bordo campo: segnale di grande appartenenza, il serbo vicino alla squadra prima della Champions League. (l’inviato alla Continassa) – La vigilia di  Champions League  alla  Continassa  si è arricchita di un momento toccante e significativo che va oltre gli aspetti tattici o tecnici della preparazione alla sfida contro il  Pafos. Mentre  Luciano Spalletti  dirigeva l’allenamento di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione (con l’undici titolare provato senza pettorina), a bordo campo è spuntata una figura familiare e fondamentale per lo spogliatoio bianconero:  Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

