La rinascita di Federica Brignone | 237 giorni dopo è di nuovo sugli sci

Il cammino di recupero di Federica Brignone, una delle figure più emblematiche e di spicco dello sci alpino italiano e detentrice della Coppa del mondo femminile, sta procedendo in maniera rigorosa e secondo le previsioni stabilite dal suo team medico e atletico. A ben 237 giorni di distanza da quel nefasto 3 aprile, data in cui fu vittima di una caduta severa durante i Campionati Italiani Assoluti, la campionessa valdostana sta finalmente voltando pagina. L'incidente le aveva procurato una doppia e significativa lesione alla gamba sinistra, in particolare una frattura del piatto tibiale e della testa del perone.

