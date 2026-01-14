Sono la più scarsa della famiglia | Federica Brignone raccontata dalla mamma Maria Rosa Quario

Federica Brignone, atleta di punta dello sci alpino italiano, ha spesso ricevuto elogi per i suoi risultati straordinari, tra cui tre medaglie olimpiche e cinque titoli mondiali. In un’intervista, sua madre, Maria Rosa Quario, rivela un aspetto più umano e umile della campionessa, sottolineando come anche una atleta di grande successo possa avere sentimenti di insicurezza. Un’introduzione che offre uno sguardo autentico sulla figura di Federica, lontano dai clamori mediatici.

Pavia, 14 gennaio 2026 – "Sono la più scarsa della famiglia". A sostenerlo, sicuramente in modo immotivato è Federica Brignone vincitrice di tre medaglie olimpiche e cinque iridate (tra le quali gli ori nella combinata a CourchevelMéribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025), di due Coppe del Mondo generali (prima sciatrice italiana ad essersi aggiudicata il trofeo) e di cinque di specialità. Le confessioni di mamma Maria Rosa . Pavia la mamma della Brignone maria rosa qyario intervistata al collegio cardano da il giornalista gregori foto torres Lo ha confessato la mamma Maria Rosa Quario, 64 anni, atleta della Nazionale italiana di sci alpino dal 1974 al 1986 che ha fatto parte della "valanga rosa".

