Sarà presentata sabato 29 novembre 2025 alle ore 17.30, nella sala consiliare del Municipio di San Michele al Tagliamento, la nuova Agenda Friulana Chiandetti 2026, un volume che da cinquant’anni accompagna lettori e appassionati nella scoperta e nella valorizzazione dell’anima del Friuli. L’incontro, curato da Elisa Mauro Chiandetti, si annuncia come un vero pomeriggio dedicato alla friulanità, con un programma che intreccerà saluti istituzionali, interventi, letture e momenti artistici. L’edizione 2026 rappresenta un traguardo speciale: celebra infatti il 50° anniversario dell’Agenda Friulana Chiandetti, ricorrenza che coincide con i 50 anni dal sisma del 1976, evento che ha segnato per sempre la storia della regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Agenda Friulana Chiandetti 2026, sabato la presentazione ufficiale: un viaggio nell’identità di un territorio tra memoria, tradizioni e comunità