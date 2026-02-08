Questa sera il Vis si prepara a scendere in campo contro il Forlì al Benelli. La formazione dovrebbe restare invariata rispetto alla partita precedente, con l’unica eccezione del ritorno di Pucciarelli, che torna a disposizione di Stellone. La squadra sembra determinata a proseguire sulla strada vincente e il tecnico ha già dato la carica ai suoi prima del match.

Squadra che vince non si cambia. Stasera contro il Forlì previsto una sola modifica di formazione, il rientro di Pucciarelli. Stellone ieri in conferenza stampa lo ha confermato: "Contro il Forlì la formazione di partenza sarà molto simile a quella di Piancastagnaio. Contro la Pianese infatti ho visto tante buone cose, tali da farci vincere con merito su un campo molto difficile". Uno Stellone soddisfatto non solo dell’ultima gara ma anche della sessione di mercato appena conclusa: "A gennaio ci siamo mossi bene. Abbiamo aggiunto in organico tanti ottimi giovani talenti. Il nostro calciomercato è stato improntato anche sul futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, Stellone suona la carica. Al Benelli bussa il Forlì

Il tecnico Stellone esprime la sua volontà di vedere una squadra determinata e coraggiosa come quella del derby contro l'Ascoli, desiderando replicare quella grinta e quella mentalità anche nella prossima sfida contro il Ravenna.

L'allenatore Stellone chiede ai suoi giocatori più determinazione in vista della prossima partita contro la Pianese.

