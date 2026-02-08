Virtus la sfida con Brescia vale il primato
Domani sera la Virtus Olidata affronta Brescia in una partita decisiva per il primo posto in classifica. La squadra di Dusko Ivanovic, alla sua 50esima gara in serie A con i bianconeri, si presenta in campo con grande determinazione. La sfida tra le prime due della classe si svolge a Brescia e promette scintille.
Bologna, 8 febbraio 2026 - Sfida da primato per la Virtus Olidata. Domani sera alle 20 la formazione di Dusko Ivanovic, alla sua 50esima partita in serie A con i bianconeri, scende in campo a Brescia nella sfida che mette di fronte le prime due della classe. In palio c’è il primo posto e il relativo vantaggio del fattore campo nei playoff scudetto. Attualmente Brescia è attesta a quota 30 con 2 punti di vantaggio proprio sull’Olidata, che invece dalla sua ha il vantaggio, +10, della vittoria dell’andata e quindi in caso di successo avrebbe il vantaggio, di non poco conto, dello scontro diretto a favore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
