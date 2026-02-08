Domani sera la Virtus Olidata affronta Brescia in una partita decisiva per il primo posto in classifica. La squadra di Dusko Ivanovic, alla sua 50esima gara in serie A con i bianconeri, si presenta in campo con grande determinazione. La sfida tra le prime due della classe si svolge a Brescia e promette scintille.

Bologna, 8 febbraio 2026 - Sfida da primato per la Virtus Olidata. Domani sera alle 20 la formazione di Dusko Ivanovic, alla sua 50esima partita in serie A con i bianconeri, scende in campo a Brescia nella sfida che mette di fronte le prime due della classe. In palio c’è il primo posto e il relativo vantaggio del fattore campo nei playoff scudetto. Attualmente Brescia è attesta a quota 30 con 2 punti di vantaggio proprio sull’Olidata, che invece dalla sua ha il vantaggio, +10, della vittoria dell’andata e quindi in caso di successo avrebbe il vantaggio, di non poco conto, dello scontro diretto a favore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, la sfida con Brescia vale il primato

La Virtus si prepara a sfidare Brescia in una partita importante.

Domani, domenica 18, il PalaPiccolo di viale Medaglie d’Oro sarà pieno per la sfida tra Juvecaserta e Livorno, un incontro che può decidere la testa della classifica.

Virtus Verona - Union Brescia 1-1 | Gli Highlights

