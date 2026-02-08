La Virtus vuole recuperare Diouf e Morgan A Brescia sono in palio primato e autostima

La Virtus si prepara a sfidare Brescia in una partita importante. La squadra cerca di recuperare Diouf e Morgan, due giocatori fondamentali per migliorare la rosa. A Brescia si gioca il primato e anche un po’ di autostima. La sconfitta di Atene, dove i bianconeri hanno già subito risultati pesanti, è alle spalle. Ora l’obiettivo è tornare a vincere e rafforzare la posizione in classifica.

La sconfitta di Atene, dove la Virtus in passato ha incassato anche passivi più pesanti, era nella normalità. Il passivo, però, può lasciare qualche strascico, come autostima. Così come le parole di Ivanovic, che ha liquidato la gara come giocata per 10 minuti. Da decifrare, piuttosto, le parole di Dusko sull'esigenza o meno di avere qualche rinforzo. Per una maggiore uniformità è meglio lavorare con un nucleo che si conosce, la tesi. Ma qualche addizione – l'antitesi – potrebbe servire. Toccherà a Paolo Ronci non solo intervenire sul mercato, ma anche tradurre la richiesta. Nel dubbio, domani, la Virtus punta a riavere due elementi base.

