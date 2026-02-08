LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | drammatica caduta per Lindsey Vonn gara interrotta

La discesa femminile di Cortina 2026 si è conclusa in modo drammatico. Lindsey Vonn è caduta pesantemente e la gara è stata interrotta. Dopo la pausa, la competizione è ripresa con l’austriaca Mirjam Puchner in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.21 Ripresa la gara: in pista l'austriaca Mirjam Puchner. La pista sarà più lenta? 12.20 Tra poco si riparte, stanno scendendo gli apripista. Pausa superiore ai 20 minuti. 12.18 Speriamo che Pirovano non arrivi quarta a 0.08 da Huetter. Stavolta sarebbe difficile da accettare. 12.17 Johnson non ha mai vinto in Coppa del Mondo, ma nel 2025 fu oro ai Mondiali proprio in discesa. Quando si dice "donna da grandi appuntamenti". 12.15 Adesso dovranno scendere degli apripista prima della ripresa della gara. Sofia Goggia avrà il pettorale n. 12.09 La caduta è stata veramente brutale. Vonn ha anche picchiato la neve con il volto.

