Caduta di Lindsey Vonn a Cortina | il video della drammatica discesa

Lindsey Vonn si è infortunata durante la discesa libera femminile a Cortina. La discesa si è conclusa con un episodio molto rischioso, che ha attirato l’attenzione di tutti. La sciatrice americana è caduta a pochi metri dal traguardo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. La gara è stata interrotta per permettere i soccorsi e chiarire le condizioni di Vonn. Per ora, non ci sono notizie definitive sulle sue condizioni, ma l’incidente ha scosso atleti e spettatori.

Un episodio estremamente critico ha caratterizzato la discesa libera femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sull'Olympia delle Tofane, coinvolgendo Lindsey Vonn in una caduta mozzafiato nelle fasi iniziali della prova. La campionessa statunitense, 41 anni, è stata protagonista di un incidente che ha sollevato preoccupazioni rilevanti per la sua incolumità, con un conseguente intervento rapido di soccorso e trasferimento sanitario. Partita con il pettorale numero 13, Vonn ha perso il controllo già nel primo tratto tecnico. Nel corso della prima traversa, una gestione imperfetta di un salto ha originato una rotazione difficile da controllare, culminata in una caduta particolarmente violenta.

