De Luca dopo le dimissioni del sindaco | Grazie Basile sei la parte politica migliore di me

Dopo le dimissioni del sindaco di Messina, De Luca ha commentato a modo suo. In un messaggio apprezzato, ha ringraziato Basile, dicendo che è la parte politica migliore di lui. La sua voce si è fatta sentire lontano dai riflettori e dai microfoni di Palazzo Zanca, ma senza nascondersi.

Il commento più atteso è arrivato qualche ora dopo, lontano dai microfoni di Palazzo Zanca ma non certo in sordina. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, non era presente alla conferenza stampa in cui Federico Basile ha annunciato le dimissioni anticipate da sindaco di Messina. Un'assenza.

Ho appreso che il sindaco Basile si é dimesso: HA DIMOSTRATO DI NON ESSERE ATTACCATO ALLA POLTRONA. Nei prossimi giorni vi svelo alcuni importanti retroscena…. Grazie Federico, hai dimostrato di essere la parte politica migliore di me. Te ne sia

