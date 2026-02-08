Viale Gorizia piove sul bagnato Rattoppato torna un colabrodo | lavori sotto accusa e polemiche

La strada di Viale Gorizia a Pavia si riempie di buche e crepe, anche dopo i lavori di ristrutturazione. La pioggia accentua i problemi, e i cittadini si lamentano perché gli interventi fatti si screpolano subito, lasciando il tratto come un campo di battaglia. La situazione è sotto gli occhi di tutti: asfaltature recenti si rompono in pochissimo tempo, e i ripristini sembrano durare appena un attimo. La strada si trasforma così in un vero e proprio cratere, con voragini che mettono a rischio pedoni e automobilisti

Asfalti freschi di posa che si spaccano dando vita a voragini, ripristini che durano un battito di ciglia: Pavia è un cratere lunare. Il caso più clamoroso è quello di viale Gorizia che giovedì mattina è stato chiuso al traffico per consentire agli operai di coprire le buche, ma sono bastate le piogge cadute nella notte per cancellare quasi tutto il lavoro fatto. "Ho presentato un accesso agli atti – dice Cosimo Lacava, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione territorio – perché vorrei avere informazioni sugli appalti effettuati negli ultimi tre anni, accertare chi ha controllato ed eventualmente fissare una riunione della commissione".

