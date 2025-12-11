Serie A2 piove sul bagnato Mazzola sotto i ferri tornerà solo in primavera La Fortitudo si spegne in volata E Caja adesso perde pure Harris
Nell'ultima giornata di Serie A2, la Fortitudo Bologna affronta difficoltà crescenti: Mazzola operato e out fino in primavera, mentre la squadra si spegne in volata contro Blu Bergamo. Caja si trova a perdere anche Harris, complicando ulteriormente la situazione in un campionato già complesso.
BLU BERGAMO 65 FORTITUDO BOLOGNA 56 GRUPPO MASCIO BERGAMO: Stefanini 14, Pollone, Lombardi 8, Loro 5, Hogue 11, Harrison 17, Bogliardi 4, Udom 4, Nobili 2, Bosso ne, Piccirilli ne, Guiducci ne. All. Ramagli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Della Rosa 7, Harris, Sarto 8, Anumba 4, Sorokas 16, Guaiana 9, Gamberini, De Vico, Moretti, Imbrò 12. All. Caja. Arbitri: Almerigogna, Coraggio, Castellano. Note: parziali 14-12, 29-27, 44-42. Tiri da due: Bergamo 1322; Fortitudo 1224. Tiri da tre: 1035; 1043. Tiri liberi: 913; 26. Rimbalzi: 43; 35. La Fortitudo cade con Bergamo e manca l’aggancio in testa. Prestazione balistica insufficiente per la formazione di Attilio Caja che si ferma a 56 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Raga E' vero, la serie A e' un sogno!! Stiamo andando a Reggio Calabria , domani ci aspetta una partita importante, ma…. Anche se fuori piove, questo è il clima. Siamo fermi a Pescara per il pranzo!! Dovreste sentire l'energia!!! Mi raccomando Sosteneteci da
Venezia, piove sul bagnato: si fermano Duncan e Yeboah. L'esito degli esami - La squadra fanalino di coda della Serie A dovrà fare a meno per qualche settimana del centrocampista Alfred Duncan.