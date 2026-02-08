La viabilità a Roma si fa sempre più complicata. Questa sera, il traffico sulla Cassia bis si ferma a causa di un incidente tra Formello e la capitale, creando code che si allungano su tutta la zona. Sul Raccordo Anulare, rallentamenti tra A piedi e Salaria, con lunghe code anche sulla Tangenziale Est, tra Portonaccio e Viale Palmiro Togliatti. Per chi si muove in treno, ci sono variazioni: a Porta San Paolo, da lunedì partono i lavori di riqualificazione delle pensiline, che porteranno a modifiche temporanee al

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Cassia bis dove ci sono Cure all'altezza di Formello verso Roma causate da un incidente per stare attenzione traffico che inizia a intensificarsi nella capitale sul Raccordo Anulare code tra a piedi diramazione Roma Sud in esterna mentre in interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo code tra Portonaccio e vivi o per la tangenziale est verso il centro oppure anche sulla diramazione Roma sud della 1 A partire da Tor Vergata e fino al Raccordo Anulare verso quest'ultimo per il trasporto ferroviario informiamo che a Roma nella stazione di Porta San Paolo Lunedì partiranno i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine modifiche al servizio per la ferrovia regionale Metromare fino a venerdì 13 e poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio nella fascia oraria un 16:30 stop parziale della circolazione nella tratta Porta San Paolo Magliana i treni viaggiano solo tra le stazioni di Magliana e Colombo nella tratta interrotta impossibile utilizzare la linea B della metropolitana gli interventi sono a cura di Astral Spa ed è tutto da Federico Ascani d'altra infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 18:25

Approfondimenti su Roma Via Transporto

La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Via Transporto

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è regolata e sulle principali ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it

Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

#Roma #viabilità #Atac Pini via dei Fori Imperiali, prosegue monitoraggio. Riaperture al transito dal 16 febbraio x.com