La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità. Le strade e le autostrade della regione sono tranquille, anche se ci sono alcune limitazioni. Dalle 9 alle 22 di oggi, vietato il transito dei mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate sulle autostrade, per lavori o emergenze. Sulla strada provinciale Magliano Sabina, invece, ci sono interventi in corso a causa di una frana, con il traffico che si svolge a senso alternato tra il km 17 e 100 fino al

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione momento priva di particolari criticità Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione ricordiamo che oggi domenica 8 Febbraio dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate per i cantieri segnaliamo che è sulla strada provinciale Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di una frana e si il restringimento di carreggiata Cosenza unico alternato dal km 17 e 100 al km 17 tra il termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori a cura di altro la Spa di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo da domani lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliano e Cristoforo la tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana e Daniele Cereal tranne immobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 08:25

Approfondimenti su Roma Viabilità

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

Buona domenica, a Roma e nel Lazio le strade sono percorribili senza particolari problemi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Viabilità

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it

Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

#Roma #viabilità #Atac Oggi le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. x.com