Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 08 | 25

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico. Da questa sera alle 22, il tratto tra Guidonia Montecelio e il bivio A1-A24 rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina, per consentire i lavori notturni. Chi passa da quella zona dovrà fare attenzione alla segnaletica e pianificare percorsi alternativi. Inoltre, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, ci sono variazioni a causa di interventi di potenziamento: treni sospesi tra Latina e Form

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene regolare privo di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale Cambiamo argomento e passiamo ai cantieri sul allacciamento tra la A1 e la A24 Per consentire lo svolgimento dei lavori notturni sarà chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e il bivio A1 A24 fa partire dalle ore 22 di domani domenica 2 febbraio fino alle ore 6 del mattino di lunedì 3 febbraio prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto infine il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di domani lunedì 2 febbraio la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni regionali Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

