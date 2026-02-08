Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 17 | 25

La viabilità nella capitale resta abbastanza fluida, tranne qualche rallentamento sulla Cassia bis all’altezza di Formello, dove si formano code in direzione Roma a causa di un incidente. Nella stazione di Porta San Paolo, invece, partiranno lunedì i lavori di riqualificazione delle pensiline e delle banchine, che modificano il servizio ferroviario fino al 13 febbraio e poi dal 16 al 20 febbraio tra Porta San Paolo e Magliana, con treni che circolano solo tra Magliana e Colombo. Sul fronte stradale, invece, sulla provinciale Magliano Sab

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è regolata e sulle principali strade e autostrade della nostra regione ad eccezione di alcune code sulla Cassia bis all'altezza di Formello in direzione Roma causate da un incidente prestare attenzione per il trasporto ferroviario informiamo che a Roma nella stazione di Porta San Paolo Lunedì partiranno i lavori di riqualificazione delle pensiline e banchine modifica il servizio per la ferrovia regionale Roma fino a venerdì 13 e poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio nella fascia oraria 11 16:30 sto parziale della circolazione nella tratta Porta San Paolo Magliana i treni viaggiano solo tra le stazioni di Magliana e Colombo nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana gli interventi sono a cura di Astral spa per i cantieri segnaliamo che sulla strada provinciale Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di un movimento franoso e stituito il restringimento di carreggiata consenso unico alternato dal km 17 100 al 17% il termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

La viabilità a Roma resta complicata.

