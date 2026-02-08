Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 13 | 25

Nel pomeriggio di oggi, il traffico sulla tangenziale di Roma è rimasto molto congestionato a causa di un incidente in carreggiata esterna tra Tina e l’incrocio di Appia. La situazione ha causato rallentamenti anche tra via Cristoforo Colombo e l’aeroporto di Fiumicino, dove i veicoli si muovevano a passo d’uomo. Qualche problema si è registrato anche sulla Prenestina, tra via dell’Acqua Vergine e via Borghesiana, dove si sono formate code. Nella zona della Casilina, traffico a tratti intenso

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente provoca quote tra Tina e Appia incrocio interna rallentamenti residui tra via Cristoforo Colombo La Roma Fiumicino per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto sulla Prenestina rallentamenti nei due sensi all'altezza di via dell'Acqua Vergine e più avanti all'altezza di via Borghesiana la Casilina code a tratti nei due sensi tra Borghesiana e finocchio ci spostiamo su via Appia così attratti da Santa Maria delle Mole ad Albano Laziale In quest'ultima direzione per i cantieri segnaliamo che sulla strada provincia di Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di un movimento franoso e si ride restringimento di carreggiata con senso unico alternato al km 17 e 100 al km 17300 il termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio in chiusura trasporto marittimo Lazio me la fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 di oggi domenica 8 Febbraio anticipa la partenza alle ore 14:30

