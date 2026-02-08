Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma si fa difficile in diversi punti. Tra Tiburtina e Roma Teramo, sulla Prenestina, ci sono code e rallentamenti in entrambe le direzioni, soprattutto vicino a via dell’Acqua Vergine e via Borghesiana. La situazione si ripete sulla Casilina, tra Santa Maria delle Mole e Albano Laziale, dove si registrano rallentamenti anche sulla tratta da Finocchio a Santa Maria delle Mole. Per i mezzi pubblici, i lavori di riqualificazione delle pensiline alla stazione di Porta San Paolo, in programma fino a venerdì, comportano l’interruzione

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altro l'infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda per traffico intenso tra Tiburtina e Roma Teramo sulla Prenestina rallentamenti nei due sensi all'altezza di via dell'Acqua Vergine e più avanti all'altezza di via Borghesiana situazione analoga sulla Casilina all'altezza di finocchio con la tratti da Santa Maria delle Mole ad Albano Laziale In quest'ultima direzione passiamo trasporto pubblico sulla ferrovia regionale meteo mare per consentire lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle macchine della Stazione di Porta San Paolo da domani lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione è intero tra Porta San Paolo e Magliana Attiva tra Magliano e Cristoforo Colombo la tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana in chiusura trasporto marittimo laziomar fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave Ponza Formia le 16 di oggi domenica 8 Febbraio anticipa la partenza alle ore 14:30 domani alle 0 a Fano immobili del tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

