Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 10 | 25

Questa mattina a Roma la viabilità si presenta abbastanza scorrevole. L'incidente sulla via Braccianese Claudia, vicino Osteria Nuova, è stato risolto e ora il traffico circola normalmente in entrambe le direzioni. La regione ha anche disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22, in vigore fino a questa sera. La compagnia di trasporto marittimo LazioMar ha anticipato la partenza della nave prevista per le 16, spostandola alle 14:30, a causa del mal

Astral infomobilità Buona domenica Ben ritrovati dalla reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento è scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade la regione su via Braccianese Claudia risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 7 e 500 circa in prossimità di Osteria Nuova ora la circolazione scorrevole nelle due direzioni ricordiamo che oggi domenica 8 Febbraio dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo in chiusura il trasporto marittimo laziomar fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave puntata delle ore 16 di oggi domenica 8 Febbraio anticipa la partenza alle ore 14:30 Daniele si ribaltano ipomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

