Via libera al primo corso mascherato Il meteo concede una piccola tregua

Il Carnevale di Pietrasanta si prepara a partire con il primo corso mascherato. Nonostante la pioggia leggera, gli organizzatori hanno deciso di anticipare la sfilata rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva l’appuntamento di stamattina alle 12. I partecipanti sono già pronti, e il meteo, anche se incerto, sembra aver concesso una tregua. La festa, quindi, si svolgerà comunque, mantenendo vivo il tradizionale spirito di allegria e colori.

"Scende la pioggia ma che fa.", cantava Gianni Morandi. Quella di oggi è infatti una pioggia che non fa paura al Carnevale di Pietrasanta, tanto che la decisione di sfilare, inizialmente fissata stamani alle 12, è stata anticipata a ieri: il primo dei tre corsi mascherati s'ha da fare. Il fatto che il meteo preveda acqua solo a partire dal tardo pomeriggio ha convinto l'ufficio tradizioni popolari del Comune e i presidenti delle dieci contrade a non rinunciare alla festa, in modo da non pentirsene come avvenuto diverse volte in passato. Niente freno a mano, quindi, e avanti spediti rispettando il calendario con i dovuti scongiuri.

