Oggi primo corso mascherato in piazza Cavalca

Oggi Vicopisano si anima con il primo corso mascherato del Carnevale. Dopo l’annullamento di fine gennaio per il maltempo, i cittadini e i visitatori si sono ritrovati in piazza Cavalca per sfilare con le maschere e i costumi colorati. L’atmosfera è vivace, tra risate e musica, mentre tutti aspettano di scoprire quale sarà la prossima tappa di questa festa popolare.

Arriva finalmente il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano, oggi domenica 1° febbraio, nel cuore del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in Piazza Cavalca, dopo l’annullamento, causa maltempo, del corso del 25 gennaio. Questa edizione è dedicata, dal Comitato di volontari e volontarie che da molti anni organizza questa storica manifestazione, al socio e fondatore del Carnevale, purtroppo recentemente scomparso, Gianfranco Svani. "Gianfranco, modesto, disponibile, generoso - dice il Comitato – ha creato una festa gratuita per accogliere bambini, bambine e famiglie e farli divertire e incontrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi primo corso mascherato in piazza Cavalca Approfondimenti su Carnevale Vicopisano Tutto pronto in piazza Cavalca per il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano Domani, in piazza Cavalca, torna il Carnevale di Vicopisano con il primo corso mascherato dell’anno. Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festa Questa mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Vicopisano Argomenti discussi: Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festa; Carnevale: domenica 1 febbraio il primo corso mascherato a Viareggio; Domenica alle 15 via al primo Corso Mascherato. Alle 21 la telecronaca su NoiTv; Carnevale di Viareggio 2026: le date dei corsi mascherati e dei rioni. Oggi primo corso mascherato in piazza CavalcaArriva finalmente il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano, oggi domenica 1° febbraio, nel cuore del borgo Bandiera ... lanazione.it Carnevale: domenica 1 febbraio il primo corso mascherato a ViareggioDomenica 1 febbraio la lunga giornata di apertura del Carnevale di Viareggio 2026 inizia già al mattino con l’uscita delle opere allegoriche dagli hangar della Cittadella del Carnevale, primo ... nove.firenze.it Oggi ho voluto preparare la Pasta carciofi e mozzarella, un primo piatto veramente molto buono, in cui il carciofo è il protagonista principale. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/pasta-carciofi-e-mozzarella/ - facebook.com facebook Oggi primo ciack del nuovo video per comunicare #Giocagin @UispNazionale: grazie della collaborazione a Fabrizio Federici presidente Uisp Lazio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.