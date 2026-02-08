Via Italia riaperto ai pedoni anche il secondo lotto – FOTO

A Biella, Via Italia torna a vivere. Dopo settimane di lavori, il secondo tratto tra via Dante e Palazzo Oropa riapre finalmente ai pedoni. Le persone possono ora passeggiare senza barriere, e l’atmosfera nella zona sembra più tranquilla. La riapertura segna un passo importante per i residenti e chi frequenta quella parte della città.

Via Italia a Biella ha restituito un respiro di normalità ai suoi abitanti, con la riapertura al transito pedonale del secondo lotto, il tratto compreso tra via Dante e Palazzo Oropa. Un evento, seppur apparentemente di portata limitata, che segna un passo significativo nel processo di riqualificazione di una delle arterie principali del centro cittadino. La notizia, diffusa nel pomeriggio del 7 febbraio 2026, ha portato un'ondata di sollievo tra i commercianti e i residenti, che da tempo attendevano il completamento dei lavori e il ritorno alla piena fruibilità di uno spazio che rappresenta un cuore pulsante della vita biellese.

