Crollo del pino ai Fori Imperiali | chiusa la strada anche ai pedoni

Il pino crollato nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in via dei Fori Imperiali avrà conseguenze anche sulla viabilità. A seguito della caduta dell'albero avvenuta oggi in via dei Fori Imperiali, altezza via di San Pietro in Carcere, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale di via dei Fori Imperiali. Il tratto interessato dal provvedimento di interdizione è quello che va da Largo Corrado Ricci, quindi dalla Torre dei Conti, a Piazza Venezia. I servizi di chiusura e gestione della circolazione sono stati predisposti da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Roma, crolla un pino ai Fori Imperiali: tre feriti. La donna trasportata all'ospedale Sant'Eugenio. È il terzo albero che cade sulla strada del Centro Storico dall'inizio di quest'anno. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale

Oggi, verso le 13:30, un pino di grandi dimensioni è crollato in via dei Fori Imperiali, all'altezza del Foro Traiano. Tre persone sono rimaste lievemente ferite nell'incidente: tra queste, una ragazza è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale Santo Spirito

#Roma, intervento #vigilidelfuoco per albero caduto in via dei Fori Imperiali, altezza del Foro Romano: soccorse 3 persone ferite. In atto messa in sicurezza della zona interessata dal cedimento #1febbraio