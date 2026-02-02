Questa mattina a Gaza un bambino di soli 3 anni è stato ucciso durante un raid delle forze israeliane nel sud della regione. La morte del piccolo si aggiunge a un quadro già segnato da violenze e scontri continui. Nel frattempo, è stato riaperto ai pedoni il valico di Rafah, offrendo un po’ di sollievo agli abitanti che sperano in miglioramenti nelle prossime ore.

Un bambino palestinese di 3 anni è morto questa mattina in seguito a un attacco delle forze israeliane nel sud di Gaza. Lo riporta Al Jazeera spiegando che il fatto è accaduto a causa di un raid che è ha interessato la tendopoli di al-Mawasi, un campo profughi lungo la costa di Gaza, vicino alla città di Khan Younis. Israele – precisa ancora il media arabo – aveva definito l’area una “zona di sicurezza umanitaria”. Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso più di 500 palestinesi a Gaza e ne ha feriti altri 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, bimbo palestinese di 3 anni morto in un raid di Israele. Riaperto ai pedoni il valico di Rafah

Israele ha riaperto il valico di Rafah, a Gaza, ma solo per le persone che vogliono passare a piedi.

Il valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza.

