Via Bikila il futuro del parcheggio La proposta del Comune al circolo

Sono giorni cruciali per decidere il futuro di via Bikila. Il Comune ha presentato una proposta per trasformare l’area, attualmente privata ma usata come parcheggio pubblico. La zona, nella frazione più popolosa della città, soffre da sempre di una mancanza di posti auto e questa potrebbe essere la soluzione. La decisione finale spetta ora alle autorità, mentre i cittadini aspettano con attenzione.

di Manuela Plastina Sono giorni decisivi per scrivere il futuro dell'area di via Bikila. Si tratta di una zona privata della Casa del Popolo, ma usata dai cittadini come parcheggio pubblico, nella frazione più popolosa del territorio comunale, da sempre carente di posti auto. È dal 2019 che si ipotizza un passaggio di proprietà al Comune, in modo da sistemarla e farla diventare zona di sosta pubblica a tutti gli effetti. Al circolo rimarrebbe una parte, tra cui quella più vicina al portone d'ingresso. Ma solo tra pochi giorni si potrà capire se il progetto, scritto ormai da anni, andrà in porto oppure no.

