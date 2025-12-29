Il circolo Di Vittorio del Pd sulla chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar | Il Comune pubblichi al più presto il nuovo bando

Il circolo Di Vittorio del Pd di Pescara Portanuova chiede al Comune di pubblicare al più presto il nuovo bando per la gestione della ciclostazione e del bar presso la stazione di Porta Nuova, dopo la loro recente chiusura. La richiesta mira a garantire servizi essenziali per i cittadini e a favorire la mobilità sostenibile, mantenendo attivi servizi fondamentali nel quartiere.

Il comitato direttivo del circolo del Partito Democratico di Pescara Portanuova “G. Di Vittorio” esprime la sua preoccupazione per la chiusura, nei locali della stazione di Pescara Porta Nuova, della ciclostazione gestita dall’associazione Fiab e dell’adiacente bar, gestito da privati. Le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il circolo Di Vittorio del Pd sulla chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar: "Il Comune pubblichi al più presto il nuovo bando" Leggi anche: Decisa la chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar "Sotto un treno" Leggi anche: Di Stefano (Pd) sulla ciclostazione di Porta Nuova: "Masci in Svezia per il meeting sulla sostenibilità chiude la struttura" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Circolo PD G. Di Vittorio denuncia chiusura ciclostazione e servizi vicino alla stazione; Pd Rende, domani il congresso di circolo: Ettore Morelli è il favorito · CosenzaChannel.it; Crisi politica a Catania Officina Democratica e Circolo Pd Centro denunciano la fragilità dell’Amministrazione Trantino; Castellammare, quote non pagate, il Pd rischia di perdere la sua sezione. Circolo PD “G. Di Vittorio” denuncia chiusura ciclostazione e servizi vicino alla stazione - Il Comitato Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Pescara Portanuova “G. abruzzolive.it

Dallo sviluppo del campus ai problemi dei posti letto: incontro tra il circolo Pd di Porta Nuova e il rettore dell'università d'Annunzio - Il futuro di Pescara passa anche per il suo ateneo e per questo, tra progetti in corso e da realizzare, i rappresentanti del circolo hanno voluto incontrare informalmente Liborio Stuppia ... ilpescara.it

VITTORIO VENETO - 2^ PROVA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE CADETTI E GIOVANI DI SPADA Sabato 20 e domenica 21 sono scesi in pedana per il Circolo Scherma Mestre ben nove atleti! Hanno aperto il weekend le cadette di spada femminile - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.