Via alla terza edizione delle Cene Letterarie dell' università d' Annunzio | La metamorfosi del mondo il tema del 2026
Questa sera alle 18, l’università d’Annunzio apre la sua terza edizione delle
C'è Posta per Te, le pagelle: l'ego de Il Volo è 'da stadio' (4), Giorgia testimone di nozze (8), brutte bestie i figli avari (2) Primo appuntamento il 10 febbraio con li progetto coniugare approfondimento scientifico e confronto interdisciplinare in una formula accessibile e coinvolgente dedicata al mondo universitario e non solo Con il tema “Tra algoritmi e sostenibilità: la rivincita del capitale intellettuale”, martedì 10 febbraio dalle 18.30, parte la terza edizione delle Cene Letterarie organizzate dell’università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara che quest’anno ha scelto come titolo del progetto “La metamorfosi del mondo”.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su università d annunzio
Salone del Libro 2026, Benini: “‘Il mondo salvato dai ragazzini’ è il tema della 38esima edizione”
Questa mattina è stato annunciato il tema del Salone del Libro di Torino 2026.
Colleferro. Successo all’Auditorium per la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro – Le nuove competenze nel mondo del lavoro”
Sabato 31 gennaio l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro”.
Ultime notizie su università d annunzio
Argomenti discussi: Al via la terza edizione della Spring School of Surgery; AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL CERTAMEN DI FISICA E MATEMATICA LEONARDO DA VINCI - INFN; Accoglienza e affido familiare: nel Distretto Reno, Lavino e Samoggia al via la terza edizione del percorso informativo aperto alla cittadinanza — Azienda USL di Bologna; Vivo Azzurro Summer Camp, al via le iscrizioni alla terza edizione: appuntamento a Coverciano e Misano Adriatico, tra calcio e divertimento.
Al via la terza edizione di Unijunior, le lezioni universitarie per bambiniAl via le iscrizioni alla terza edizione di Unijunior Romagna, il ciclo di lezioni universitarie pensato per i più giovani che da febbraio a maggio porterà bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni nei ... corrierecesenate.it
Al via la terza edizione di 'Agrumi in Festa' al Real Bosco di Capodimonte a NapoliAl via la Terza Edizione di Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte di Napoli. ansa.it
Domenica 8 febbraio alle ore 19:00 vi aspettiamo al Ristorante Bar San Francesco per il secondo appuntamento dell'anno con "InstabiLibri - Cene letterarie" per parlare insieme al Prof. Alessandro Tinterri in dialogo con @carolinebaglioni e @michelangelo_b facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.