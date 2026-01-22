Mostacciano tra rifiuti nelle aree verdi e discariche abusive ignorate | Vogliamo le telecamere
Nel quartiere di Mostacciano, a Roma sud, i residenti convivono con problemi di degrado ambientale, tra rifiuti abbandonati nelle aree verdi e discariche abusive. La presenza di questi abbandoni compromette la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità del quartiere. Molti chiedono l’installazione di telecamere di sorveglianza come misura per contrastare il fenomeno e tutelare l’ambiente e la sicurezza comunitaria.
Nel quartiere di Mostacciano, a Roma sud, la quantità di verde rimasto libero rappresenta al contempo croce e delizia per i suoi abitanti. Diverse aree, infatti, sono quotidianamente soggette all'inciviltà, alla distrazione e in alcuni casi, alla delinquenza. A denunciarlo è l'associazione di.🔗 Leggi su Romatoday.it
