verde pubblico ecco come averne cura

Questa mattina a Forlimpopoli si tiene di nuovo la giornata dedicata alla cura del verde pubblico. La manifestazione, ormai tradizione per la città, attira sempre più partecipanti che si mettono in azione per sistemare aiuole, alberi e prati. Le iniziative coinvolgono volontari di tutte le età, pronti a contribuire a rendere più bello e più curato il proprio territorio.

Torna a Forlimpopoli la giornata dedicata alla cura del verde pubblico, un appuntamento che negli anni è diventato una consuetudine sentita e partecipata dalla comunità. Sabato 14 febbraio cittadini, associazioni e amministratori si ritroveranno per un intervento collettivo di manutenzione e tutela delle piante nelle principali aree verdi, con l’obiettivo di prendersi cura di un patrimonio condiviso e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. L’iniziativa, che si svolge tradizionalmente due volte l’anno in novembre e febbraio, è promossa dall’ Amministrazione comunale insieme alla Consulta ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È partito un piano straordinario dedicato alla tutela e alla cura del patrimonio arboreo urbano.

A Nocera Superiore proseguono gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico.

