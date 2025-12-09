Verde pubblico Parte il piano straordinario | Patrimonio arboreo tra tutela e cura

È partito un piano straordinario dedicato alla tutela e alla cura del patrimonio arboreo urbano. Con l’obiettivo di migliorare la gestione delle alberature, il progetto si basa su approfondite attività di ricerca e osservazione per sviluppare piani di manutenzione più efficaci e mirati, garantendo un verde pubblico più sano e sostenibile.

"Uno degli obiettivi che ci eravamo dati era quello di prenderci cura delle nostre alberature come non era mai stato fatto in passato, di partire dalla ricerca, dall’osservazione per fare piani di manutenzione molto dettagliati.Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo cittadino". Ad annunciare il Piano straordinario di manutenzione e cura del verde urbano l’assessore all’ambiente David Grohmann. "Si tratta di un investimento complessivo di 430.000 euro, destinato a potature, interventi mirati e nuove messe a dimora, con l’obiettivo di garantire sicurezza, bellezza e benessere del verde urbano – prosegue l’assessore -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verde pubblico Parte il piano straordinario: "Patrimonio arboreo tra tutela e cura"

News recenti che potrebbero piacerti

ATTENZIONE: QUINTO INTERVENTO STRAORDINARIO SUL VERDE PUBBLICO - POTATURE A partire dal giorno ´ verranno effettuati interventi di potatura straordinaria, proseguendo quindi il programma di interventi sul - facebook.com Vai su Facebook

Verde pubblico: parte il piano di manutenzione - Al via da lunedì il primo ciclo di interventi di sfalci e gestione del verde pubblico su tutto il territorio... Riporta ilrestodelcarlino.it