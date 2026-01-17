Verbano e Ceresio più tutelati Via al progetto transfrontaliero Sai Trenta mesi da sorvegliati speciali

È stato avviato il progetto transfrontaliero Sai, volto a rafforzare la tutela dei laghi Verbano e Ceresio. Per trenta mesi, un sistema di monitoraggio automatico e open-source garantirà in tempo reale la qualità delle acque, sia per la balneazione che per l’uso potabile. L’iniziativa mira a migliorare la sorveglianza ambientale e la sicurezza delle risorse idriche, favorendo una gestione più efficiente e trasparente.

Un sistema innovativo di monitoraggio in tempo reale, basato su tecnologie automatiche e open-source, per garantire la qualità delle acque, sia in termini di balneazione che di potabilità. E ancora: la sicurezza alimentare legata al consumo di fauna ittica e il controllo della resistenza antimicrobica e dei contaminanti chimici. È quanto prevede il progetto Interreg "Sai - Salvaguardia Acquae Insubriae", guidato da Ats Insubria, con il coordinamento del Dipartimento Veterinario, che punta a rivoluzionare la tutela delle acque dei laghi Maggiore e Ceresio. Con un finanziamento di 884mila euro e una durata di 30 mesi, il progetto si inserisce nel quadro europeo delle strategie per la protezione ambientale e la resilienza climatica.

