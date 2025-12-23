In relazione all’articolo pubblicato recentemente da un quotidiano, la Fondazione Alleanza Nazionale ritiene necessario fornire alcune precisazioni, al fine di rettificare una rappresentazione apparsa superficiale e potenzialmente fuorviante della propria attività e della gestione patrimoniale. Si precisa preliminarmente che alcune domande tecniche da parte dell’autore dell’articolo sono pervenute nella serata di sabato 13, quando gli uffici della Fondazione erano chiusi. Era stata comunque manifestata piena disponibilità a fornire risposte complete e documentate a partire dal primo giorno lavorativo utile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Precisazione sulla gestione e sui dati economici della Fondazione Alleanza Nazionale

Leggi anche: Napoli, guardia di finanza al Teatro San Carlo per acquisire atti sulla gestione finanziaria della Fondazione

Leggi anche: Fondazione Isaia-Pepillo, alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletane nel segno della solidarietà

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aeroporto d’Abruzzo, Saga smentisce: strumentazioni regolarmente operative La precisazione La Società di Gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo (Saga) ha smentito le notizie sulla presunta mancanza di strumentazioni per l’atterraggio in condizioni meteo a - facebook.com facebook