Maltempo e chiusura delle scuole Il sindaco difende la sua scelta | La sicurezza viene prima di tutto

Il sindaco Federico Lorenzoni ha giustificato la decisione di chiudere le scuole il 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle problematiche legate al maltempo. In risposta alle critiche dell’opposizione, sottolinea che la priorità resta la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evidenziando come questa scelta sia stata presa nel rispetto della tutela di tutti i cittadini.

di Sonia Fardelli Il sindaco Federico Lorenzoni risponde all’opposizione nel cuore che, in una nota pubblica, ha chiesto spiegazioni sulla chiusura delle scuole a il 7 gennaio dopo l’abbondante nevicata dell’Epifania. "L’ allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile regionale – spiega il primo cittadino – e non me la sono certo inventata io. Prima di emettere l’ordinanza di chiusura delle scuole per il 7 gennaio mi sono consultato con il prefetto e con tutti i dirigenti scolastici, che hanno concordato con la chiusura delle scuole, che poi si è rivelata come il prolungamento di un solo giorno delle vacanze natalizie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

