Venezuela rights activist Tarazona freed in prisoner release

Javier Tarazona, attivista venezuelano per i diritti umani, è stato liberato dopo mesi di detenzione. La notizia è stata confermata dal gruppo legale Foro Penal, che ha seguito da vicino il caso. La sua scarcerazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione dei diritti nel paese.

Rights group Foro Penal says it has verified more than 300 liberations of political prisoners since the government announced a new series of releases on January 8. Il gruppo per i diritti Foro Penal afferma di aver verificato più di 300 liberazioni di prigionieri politici da quando il governo ha annunciato una nuova serie di rilasci l'8 gennaio.

