Morgan trascina la Virtus! Tortona ko e vetta conquistata | gli highlights

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima giornata di Serie A si conclude con una significativa vittoria della Virtus Bologna, che supera Tortona 92-77. La squadra di coach Scariolo dimostra forza e determinazione, conquistando la vetta della classifica. Gli highlights della partita evidenziano l'apporto decisivo di Morgan, protagonista della serata e determinante nel risultato finale.

La decima giornata di Serie A si conclude con una prova di forza della Virtus Bologna, che supera nettamente Tortona 92-77. I bianconeri, spinti dai 19 punti di Morgan, centrano la nona vittoria stagionale e raggiungono nuovamente Brescia al comando della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

