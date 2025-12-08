Morgan trascina la Virtus! Tortona ko e vetta conquistata | gli highlights
La decima giornata di Serie A si conclude con una significativa vittoria della Virtus Bologna, che supera Tortona 92-77. La squadra di coach Scariolo dimostra forza e determinazione, conquistando la vetta della classifica. Gli highlights della partita evidenziano l'apporto decisivo di Morgan, protagonista della serata e determinante nel risultato finale.
La decima giornata di Serie A si conclude con una prova di forza della Virtus Bologna, che supera nettamente Tortona 92-77. I bianconeri, spinti dai 19 punti di Morgan, centrano la nona vittoria stagionale e raggiungono nuovamente Brescia al comando della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Niang (14 pts) e Diouf (15 pts) protagonisti nella vittoria casalinga della Virtus Bologna sul Derthona Basket Top scorer del match Matt Morgan con 19 punti mentre tra i piemontesi miglior marcatore Vital con 14 punti #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com Vai su Facebook
La Virtus domina Tortona nella "Beli night". Vittoria anche per Varese - Nella serata dedicata a Marco Belinelli, le Vu Nere festeggiano con una solida prestazione di squadra (26 assist). Lo riporta msn.com