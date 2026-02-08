scontro tra motoscafo in avaria e gondole a venezia otto persone finiscono nelle acque del canal grande

Un incidente si è verificato stamattina a Venezia, nel cuore del Canal Grande. Un motoscafo in avaria ha improvvisamente travolto due gondole piene di turisti. Otto persone sono finite in acqua dopo il colpo, e alcune si sono fatte male nel tentativo di salvarsi. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno recuperato i passanti e prestato le prime cure alle vittime. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori.

Scontro tra un motoscafo e due gondole a Venezia. È di otto persone finite in acqua, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, il bilancio di quanto accaduto sul Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto. Per motivi ancora da chiarire, un motoscafo di una compagnia privata ha colpito le gondole. Incidente nel Canal Grande di Venezia Lo scontro tra un motoscafo in avaria e due gondole Incidenti a Venezia: i precedenti più recenti Incidente nel Canal Grande di Venezia Tanta paura ma nessun ferito dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Venezia. Secondo la prima ricostruzione, un motoscafo della compagnia privata Alilaguna avrebbe perso il controllo per un guasto meccanico.

Una barca in avaria ha urtato un altro natante e due gondole nel Canal Grande di Venezia.

Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca.

Venezia, motoscafo in avaria urta due gondole: 4 turisti sbalzati in acqua, il video dello scontroTre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco ... fanpage.it

Una barca Alilaguna in avaria ha urtato due gondole nel Canal Grande: 4 persone finite in acqua | VIDEO facebook

