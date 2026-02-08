Venezia motoscafo in avaria urta due gondole | 4 turisti sbalzati in acqua il video dello scontro

Un motoscafo in avaria ha urtato due gondole a Venezia, causando il panico tra i turisti. Quattro persone sono finite in acqua: tre peruviani e un gondoliere. Sono stati subito recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco e stanno bene, senza ferite. L’incidente ha attirato l’attenzione e il video dello scontro sta circolando sui social.

Tre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco e non hanno riportato lesioni.

