Venezia motoscafo fuori controllo travolge due gondole sul Canal Grande | otto persone finiscono in acqua Il cambio si è bloccato

Una scena di panico si è scatenata nel centro di Venezia, quando un motoscafo ha perso il controllo e si è schiantato contro due gondole sul Canal Grande. Otto persone sono finite in acqua, alcune sono riuscite a salvarsi, altre sono state soccorse dai passanti. L’incidente è avvenuto vicino al ponte di Rialto, e sembra che il motore si sia bloccato improvvisamente, causando il disastro. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma il caos ha creato momenti di grande paura tra i presenti.

Paura nel cuore di Venezia, a pochi metri dal ponte di Rialto, dove un motoscafo ha travolto due gondole sul Canal Grande facendo finire in acqua otto persone. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, non ha provocato vittime né feriti gravi, ma ha richiesto l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. A scontrarsi con le gondole è stato un motoscafo della compagnia privata Alilaguna. Dopo l'impatto, l'imbarcazione ha continuato la sua corsa andando a urtare anche una struttura in prossimità del ponte di Rialto. In acqua sono finiti alcuni turisti peruviani e un gondoliere, tutti recuperati in breve tempo dai soccorritori. All'origine dell'incidente ci sarebbe un guasto improvviso che ha reso la barca ingovernabile. Le persone finite in acqua non hanno riportato ferite e sono state recuperate in breve tempo.

