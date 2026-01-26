Perde il controllo dell' auto e si scontra con un bus | ferita una 26enne

Nella giornata di lunedì 26 gennaio, a Brugnera, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una giovane di 26 anni e un autobus. La conducente ha perso il controllo dell'auto, che si è scontrata con il mezzo pubblico. La donna è rimasta ferita e sono in corso le verifiche sulle dinamiche dell’incidente.

Il fatto è successo nella giornata di lunedì 26 gennaio a Brugnera. Sul posto i soccorsi le forze dell'ordine Una giovane di 26 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Brugnera. Il fatto si è verificato nella giornata di lunedì 26 gennaio. Stando a quanto si apprende un'auto si è scontrata con un autobus in servizio in via Ungaresca, nei pressi della rotonda tra l'incrocio di via Del Mas e via Dante Alighieri. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione alla guida dell'autobus c'era una donna di 49 anni. Il mezzo pubblico viaggiava in direzione di Brugnera quando è avvenuto l'impatto con la vettura.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su perde controllo

A Ancona, lungo via del Fornetto, un incidente ha coinvolto un'auto che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta.

SBATTE CONTRO IL BUS E SI RIBALTA NEL FOSSO: CONDUCENTE IN RIANIMAZIONE | 24/11/2025

