Incidente e caos sul Canal Grande travolti una barca e due gondole | turisti e gondoliere finiscono in mare

Questa mattina a Venezia si è verificato un incidente lungo il Canal Grande. Un’auto della compagnia Alilaguna ha urtato una barca e due gondole, facendo finire in acqua alcune persone. Tra i coinvolti ci sono turisti e un gondoliere che sono stati trascinati dall’acqua, creando scompiglio tra i presenti. La strada d’acqua si è riempita di confusione e paura, mentre soccorritori si sono subito messi al lavoro per aiutare chi era in mare.

Un mezzo della compagnia di trasporto privata «Alilaguna» ha urtato stamani una barca e due gondole mentre viaggiava sul canal Grande a Venezia, provocando la caduta in acqua di quattro persone. L'incidente, causato probabilmente da un'avaria dell'imbarcazione, è avvenuto stamani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell'ordine. Le persone cadute in acqua sono state ripescate, nessuna di esse ha riportato ferite. I passeggeri delle imbarcazioni coinvolte sono stati messi in sicurezza. Sono otto in tutto, seconndo quanto riferito dai Vigili del fuoco, le persone recuperate dopo essere finite in acqua in seguito allo scontro con il battello di linea Alilaguna, avvenuto intorno alle ore 11. 🔗 Leggi su Leggo.it

