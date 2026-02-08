Velletri | ruba due televisori in un negozio e poi ritorna con i complici tre denunciati

Un uomo ha rubato due televisori in un negozio di Velletri e poi è tornato con alcuni complici. La polizia ha individuato e denunciato tutti e tre i responsabili. L’episodio si è verificato in viale Europa, dove il ladro aveva già cercato di scappare, ma questa volta è stato fermato e identificato.

Un episodio di furto ha avuto luogo in un negozio situato in viale Europa a Velletri, dove un malvivente è entrato e ha rubato due televisori, riuscendo inizialmente a fuggire senza essere catturato. Tuttavia, non soddisfatto del colpo, ha deciso di tornare dopo alcune ore all'interno dello stesso esercizio commerciale. Qui, è stato riconosciuto da un dipendente, il quale ha prontamente allertato i carabinieri. Intervento dei Carabinieri e Identificazione dei Sospettati. Immediatamente, i militari della stazione locale sono giunti sul posto, riuscendo a bloccare il ladro mentre tentava di allontanarsi a bordo di una Fiat Panda.

Un ladro ha rubato due televisori in un negozio e, poco dopo, è tornato nello stesso esercizio commerciale.

