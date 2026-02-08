Vediamo chi mangia più caramelle insegnante drogava i bimbi al campo estivo e li violentava di notte
L’estate nel campo estivo si trasforma in incubo. Jon Ruben, ex veterinario e animatore, ha ammesso di aver drogato i bambini e di averli violentati nelle ore notturne. La sua condanna arriva dopo che si è dichiarato colpevole, lasciando sotto shock le famiglie coinvolte.
La terribile storia di Jon Ruben, un ex veterinario, insegnante e animatore giovanile britannico condannato venerdì scorso dopo essersi dichiarato colpevole di aver drogato i minori a lui affidati per violentarli durante la notte.🔗 Leggi su Fanpage.it
Di notte tra gli invisibili di Foggia: chi vive ai margini e al freddo, chi li aiuta a rialzarsi
Tra le ombre di Foggia, molte persone vivono invisibili, sfidando il freddo e l’indifferenza.
Giornata nazionale dei calzini spaiati, 5 libri per insegnare ai bimbi ad includere chi è diverso e consigli di un’insegnante di sostegno
La Giornata nazionale dei calzini spaiati si celebra il 7 febbraio, ma in molte scuole si lavora già da tempo per insegnare ai bambini a essere più aperti e tolleranti.
Argomenti discussi: MasterChef Italia 15 con un Massari infernale, cucina sarda e milanese: chi è stato eliminato; Lazio, contro la Juve sarà Maldini il centravanti? La risposta di Sarri.
Partecipa a una gara a chi mangia anguria più velocemente, muore soffocato davanti alla moglieUna sfida a chi mangia più in fretta l’anguria si è trasformata in tragedia quando un partecipante è rimasto soffocato sotto gli occhi della moglie. Carlos Cerasomma, 37 anni, stava partecipando a un ... fanpage.it
Se pensando al cibo degli astronauti nello spazio vi vengono in mente solo alimenti in pillole o tubetti, dovrete ricredervi. Vediamo cosa si mangia nello spazio facebook
