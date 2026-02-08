Vediamo chi mangia più caramelle insegnante drogava i bimbi al campo estivo e li violentava di notte

L’estate nel campo estivo si trasforma in incubo. Jon Ruben, ex veterinario e animatore, ha ammesso di aver drogato i bambini e di averli violentati nelle ore notturne. La sua condanna arriva dopo che si è dichiarato colpevole, lasciando sotto shock le famiglie coinvolte.

