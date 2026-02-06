Giornata nazionale dei calzini spaiati 5 libri per insegnare ai bimbi ad includere chi è diverso e consigli di un’insegnante di sostegno

La Giornata nazionale dei calzini spaiati si celebra il 7 febbraio, ma in molte scuole si lavora già da tempo per insegnare ai bambini a essere più aperti e tolleranti. In classe, insegnanti di sostegno e educatori usano libri e attività per far capire ai piccoli che le differenze sono normali e arricchiscono la società. Tra le proposte più pratiche ci sono cinque libri scelti appositamente per aiutare i bambini a capire l’importanza di includere chi è diverso, indipendentemente dalle caratteristiche o dalle origini. Le scuole organizzano labor

Il 7 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata nazionale dei calzini spaiati con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccini all'inclusione sociale abbattendo le barriere della diversità, fisica, intellettuale, di razza, di religione o orientamento sociale Le scuole sono le principali strutture che si dedicano a tramandare questo messaggio, organizzando laboratori, discussioni e attività educative per sensibilizzare i bambini sulla tematica della della diversità e dell'inclusione. Un'iniziativa nata da un'insegnante di sostegno, Sabrina Flapp a lei 3 domande per capirne di più: Come nasce questa iniziativa e perchè ancora oggi è importante che venga celebrata? La giornata dei calzini spaiati è nata dall'idea di spiegare ai bambini quanto, nelle diverse specialità di ognuno di noi, ci sia la ricchezza del gruppo, dove ognuno porta alla classe, alla squadra, la bellezza che ci aiuta a crescere.

