Tra le ombre di Foggia, molte persone vivono invisibili, sfidando il freddo e l’indifferenza. La dedizione dei volontari della Caritas offre loro un momento di conforto e speranza, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, un gesto di solidarietà può fare la differenza. Un impegno quotidiano che illumina le vite di chi lotta per sopravvivere ai margini della società.

© Foggiatoday.it - Di notte tra gli invisibili di Foggia: chi vive ai margini e al freddo, chi li aiuta a rialzarsi

Anche ieri sera la Caritas, grazie all’impegno instancabile dei volontari, ha portato un po’ di ristoro e di umanità a quanti sono costretti a vivere per strada. Un gesto semplice ma prezioso, che si rinnova quotidianamente e che prova a illuminare le notti di chi spesso resta invisibile agli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

