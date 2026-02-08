Varese | Mila 8 anni dona 25cm di capelli per l’associazione Un cuore con le ali Un gesto di grande solidarietà

A Varese, Mila, una bambina di otto anni, ha deciso di tagliare e donare 25 centimetri di capelli all’associazione “Un cuore con le ali”. Un gesto semplice ma di grande solidarietà, che ha sorpreso tutti e ha portato un sorriso nella comunità.

Un gesto di altruismo a Varese: Mila, otto anni, dona la sua treccia per beneficenza. Un gesto di straordinaria generosità, compiuto da una bambina di soli otto anni, ha illuminato la giornata di Varese. Mila, residente ad Angera, ha donato 25 centimetri della sua lunga treccia di capelli con lo scopo di aiutare chi ne ha bisogno, dimostrando che la solidarietà non conosce età e che anche i più piccoli possono fare la differenza. L'iniziativa, portata a termine presso il negozio "Non Solo Donna" a Varese, ha visto Mila compiere un atto di puro altruismo che va ben oltre il valore simbolico dei capelli donati.

