Barbara Batazzi, parrucchiera di Monterchi, ha deciso di donare i suoi capelli ai giovani superstiti di Crans-Montana, dimostrando come anche un piccolo gesto possa avere un grande significato. Questa scelta rappresenta un atto di solidarietà e attenzione verso chi ha bisogno di supporto in momenti difficili.

Monterchi (Arezzo), 27 gennaio 2026 – Barbara Batazzi, parrucchiera di Monterchi, ha deciso di offrire il suo supporto in un gesto di grande solidarietà, mettendo in pratica una scelta che va oltre la sua professione. Da ventuno anni nel settore e ora con un’attività propria, BB Style a Città di Castello, Barbara ha sempre avuto un cuore sensibile verso le cause sociali, come dimostra il suo impegno costante ormai nel donare capelli per le malate oncologiche. Tuttavia, quando ha appreso della tragica vicenda dell’ incendio a Crans-Montana, che ha provocato la morte di 41 persone e 116 feriti, ha deciso di fare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara, la parrucchiera che dona i capelli ai giovani superstiti di Crans-Montana: “Ogni piccolo gesto è fondamentale”

Approfondimenti su Crans Montana

A Rovetta, nel salone Art Hair, la parrucchiera Stefania Cafarchia offre tagli gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli.

A Como, è possibile partecipare a un’iniziativa solidale nata in Svizzera, che offre un taglio e piega gratuiti in cambio della donazione dei capelli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Barbara, la parrucchiera che dona i capelli ai giovani superstiti di Crans-Montana: Ogni piccolo gesto è fondamentale; La mongolfiera non soffre d’insonnia in scena allo Zambra di Ortona.

Barbara Ronchi: «Mamma a lavoro a 14 anni. Parrucchiera, commessa in un negozio e impiegata in supermercato. Donna adorabile»Prima di indossare per mestiere i panni di chiunque, Barbara Ronchi si è vestita di tante cose. È stata commessa e cameriera, babysitter e hostess, si è laureata in Archeologia, ha dimostrato che il ... ilmessaggero.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook