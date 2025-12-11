Solidarietà in corsia l' associazione ' Casco Matto' dona i pandorini ai pazienti di Geriatria

L'associazione 'Casco Matto' ha portato un gesto di solidarietà ai pazienti di Geriatria all'ospedale di Cona, distribuendo pandorini natalizi. La consegna speciale, realizzata dal Motoclub, ha portato un momento di gioia e vicinanza durante le festività, rafforzando il senso di comunità e attenzione verso le persone più fragili.

Consegna speciale al Sant’Anna. Il Motoclub ‘Casco Matto’ ha, infatti, portato i pandorini natalizi ai pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Cona. Il sodalizio - che è già stato impegnato, in passato, in azioni di solidarietà rivolte alle persone ricoverate nella struttura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

