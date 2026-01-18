Fiorentina Vanoli | Troppa paura nel finale ma abbiamo vinto per Commisso Messaggio alla squadra di Catherine e Giuseppe

La partita ha evidenziato le difficoltà nel finale, ma il risultato è stato positivo grazie all’impegno della squadra, ispirata da Commisso. La sconfitta rappresenta un momento di riflessione in un periodo difficile, segnato dalla perdita di un dirigente importante. La squadra e la società desiderano esprimere vicinanza alla famiglia di Catherine e Giuseppe, condividendo il loro dolore per la perdita di un grande uomo.

BOLOGNA – “Abbiamo perso non solo un presidente, ma anche un grande uomo. Siamo vicini al dolore della famiglia. Quello che oggi potevamo fare era portare in campo i valori che lui ci ha lasciato”. Lo ha dichiarato Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta a Bologna. Aggiungendo: “Questa partita è stata importante per regalare una gioia alla famiglia Commisso, a cui faccio le mie condoglianze. Io non l’ho mai conosciuto di persona, ma, quelle volte che l’ho sentito al telefono, mi ha trasmesso tutta una serie di valori”. Sulla partita, invece, Vanoli ha aggiunto: “I risultati recenti nascono dalle buone prestazioni che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe

Dopo la partenza di Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è passata temporaneamente alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe. La gestione del club proseguirà con il supporto dei dirigenti attuali, tra cui l’amministratore delegato Mark Stephan, il direttore generale Alessandro Ferrari e, dal 4 febbraio, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. La situazione rimane stabile mentre si definiscono le strategie future del club.

Fiorentina a Bologna senza Kean: la lista dei convocati di Vanoli. La squadra unita nel nome di Commisso

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Bologna, senza Moise Kean, assente per problemi alla caviglia. La squadra si presenta unita, sotto la guida di Vanoli e in nome di Commisso, con l’obiettivo di affrontare la match senza il suo attaccante. Kean sarà valutato giorno per giorno in base al suo recupero. La partita si gioca domenica 18 gennaio 2026.

