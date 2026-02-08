Vanoli critica | Manca la fase difensiva! Una cosa mi ha infastidito Su Gudmundsson posso dire questo

Dopo la partita tra Fiorentina e Torino, il tecnico della Viola, Vincenzo Vanoli, si è lasciato andare ad alcune critiche riguardo alla sua squadra. In particolare, ha sottolineato come manchi ancora la fase difensiva e ha espresso un commento pungente su Gudmundsson, senza troppi giri di parole. Vanoli ha analizzato gli aspetti che devono migliorare per rendere più solidi i suoi e ha commentato i punti salienti della sfida, evidenziando le lacune da colmare.

Nel post partita di Fiorentina–Torino, l'allenatore viola ha fornito una lettura approfondita sull'andamento della sfida, concentrandosi sugli elementi decisivi che hanno determinato il punteggio e sulle correzioni necessarie per le prossime gare. Il discorso ha evidenziato la gestione delle palle inattive, la risposta agli spunti avversari e la necessità di recuperare continuità sia in fase difensiva sia in fase offensiva. La valutazione principale riguarda i cross pericolosi che hanno spesso trovato spazio lungo i migliori corridoi, evidenziando la necessità di una presa di spinta degli esterni e di una maggiore aggressività nella marcatura.

