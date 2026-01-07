Graziani critica Vanoli | Kean poteva entrare molto prima! Guardavo il cronometro e mi chiedevo una cosa
Nel calcio, la gestione delle sostituzioni può influenzare l’andamento della partita. Recentemente, Graziani ha espresso alcune critiche nei confronti di Vanoli riguardo all’ingresso di Kean, sottolineando come avrebbe preferito vederlo in campo prima. La discussione riguarda l’uso dei cambi e il momento migliore per inserire i giocatori, un tema sempre attuale nel calcio professionistico.
. Il pensiero dell’ex attaccante A Radio Bruno, Francesco Graziani analizza la gestione di Moise Kean contro la Cremonese. L’ex bomber critica il tecnico Paolo Vanoli per l’ingresso tardivo della punta viola, convinto che potesse giocare di più. Sulla salvezza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
