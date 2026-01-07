Graziani critica Vanoli | Kean poteva entrare molto prima! Guardavo il cronometro e mi chiedevo una cosa

Nel calcio, la gestione delle sostituzioni può influenzare l’andamento della partita. Recentemente, Graziani ha espresso alcune critiche nei confronti di Vanoli riguardo all’ingresso di Kean, sottolineando come avrebbe preferito vederlo in campo prima. La discussione riguarda l’uso dei cambi e il momento migliore per inserire i giocatori, un tema sempre attuale nel calcio professionistico.

